Parlons Business : Structurer les activités philanthropiques des entreprises sur Auvio

Dans le cadre de leur responsabilité sociale, des entreprises de toutes tailles souhaitent développer des projets sociaux qui leur tiennent à cœur. Il peut s’agir d’actions philanthropiques en rapport avec leurs activités ou encore de projets d’intérêt général qui correspondent à l’engagement social de leurs travailleurs. Les idées ne manquent pas. Mais une fois que le projet est lancé, comment le mettre en œuvre, de manière très concrète ? Pour les entreprises désireuses de développer des activités philanthropiques, la Fondation Roi Baudouin propose l’expertise de son centre de philanthropie. Des spécialistes peuvent épauler ces entreprises pour régler tous les aspects administratifs et les questions relatives à la fiscalité du mécénat. Ils peuvent aussi gérer les ressources financières de l’action philanthropique choisie. Et pour les entreprises, généralement de taille plus importante, qui veulent structurer encore davantage leur démarche philanthropique, la Fondation Roi Baudouin conseille la constitution d’un fonds d’entreprise. Ce fonds sera accompagné d’un comité de gestion, chargé de l’utilisation des ressources financières et de l’administration du fonds. Dans ce cadre plus institutionnalisé, il sera plus facile de prendre des décisions conformes à l’objectif philanthropique poursuivi. Grâce à ces structures hébergées par la Fondations Roi Baudouin, les entreprises peuvent donc développer leur responsabilité sociale en déployant, en toute confiance, leurs projets philanthropiques.