Parlons Business : La responsabilité sociale des entreprises mise en lumière durant la crise sanitaire sur Auvio

Pour les entreprises, la crise sanitaire est aussi l’occasion de démontrer toute l’utilité des démarches entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociale. À côté d’un grand nombre de donateurs particuliers, de nombreuses entreprises belges ont soutenu des appels à projets de la Fondation Roi Baudouin pour venir en aide aux structures hospitalières et de soins, ainsi qu’à d’autres secteurs touchés par la crise, comme le secteur culturel. Des entreprises se sont aussi illustrées en lançant leur propre fonds de solidarité ou d’autres actions spécifiques pour soutenir les personnes confrontées directement à la pandémie. On a notamment vu des entreprises modifier leur production pour fabriquer du matériel à usage médical. Dans beaucoup de sociétés, les collaborateurs ont largement contribué au succès de ces initiatives solidaires mises sur pied très rapidement. Cet élan de générosité a permis non seulement de venir en aide à des services de soins de santé confrontés à une pénurie de matériel médical mais aussi d’aider des enfants qui risquaient de se retrouver en décrochage scolaire. Après avoir mobilisé ces moyens dans l’urgence, plusieurs entreprises continuent à soutenir des projets à plus long terme, qui contribuent à des changements plus structurels et durables dans la société. La crise sanitaire remet ainsi au premier plan l’importance de la responsabilité sociale des entreprises.