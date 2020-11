Parlons Business : Les entreprises continuent à soutenir le monde de la culture malgré la crise sur Auvio

La crise sanitaire va-t-elle mettre à mal l’important soutien que les entreprises belges fournissent au secteur culturel ? Nous l’avons évoqué hier, nos entreprises sont particulièrement actives dans le mécénat culturel. C’est encore plus nécessaire en ce moment parce que la crise sanitaire a durement touché ce secteur. Les salles de spectacle ont dû fermer, les concerts ont été annulés, les musées n’ont plus pu accueillir des visiteurs… Toutes ces activités culturelles ont soudainement été privées d’une bonne partie de leurs ressources financières. De leur côté, les entreprises doivent aussi composer avec les conséquences économiques de la crise. Beaucoup doivent se résoudre à des réductions de coûts. Y a-t-il un risque de voir le mécénat culturel des entreprises gravement menacé par la crise ? Il semble que non. D’après l’association Prométhéa, qui a pour mission de développer le mécénat d’entreprise, à peine 3 % des entreprises ont décidé de ne pas poursuivre leur soutien à un projet culturel. Prométhéa constate que les entreprises belges qui ont un ancrage local solide font preuve d’une grande constance dans leur soutien à des activités culturelles. Bien entendu, le mécénat des entreprises ne permettra pas de combler toutes les pertes du secteur culturel mais c’est déjà un pas dans la bonne direction. Les acteurs du monde de la culture espèrent à présent que les pouvoirs publics suivront le mouvement.