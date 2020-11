Parlons Business : Les entreprises sont nombreuses à investir dans des projets sociaux sur Auvio

Les entreprises belges sont généreuses et n’hésitent pas à prendre leur rôle d’acteur de la société très à cœur. C’est ce qui ressort d’une étude de l’association Prométhéa qui révèle qu’en Belgique, près d’une entreprise sur deux pratique le mécénat. Parmi les grandes sociétés, la proportion monte même à trois entreprises sur quatre. En principe, le mécénat, qui consiste en une action désintéressée, se distingue de la responsabilité sociale de l’entreprise, qui est un processus inhérent à l’activité économique de l’entreprise. Mais l’étude de Prométhéa révèle qu’il existe désormais un lien très fort entre le mécénat et la politique de responsabilité sociale au sein de l’entreprise. Parmi les entreprises qui mènent une politique de responsabilité sociale, sept sociétés sur dix pratiquent le mécénat. Cette générosité rejaillit sur l’image des entreprises. 60 % d’entre elles considèrent que les sociétés qui ont un engagement social sont perçues comme plus attrayantes. Le mécénat des entreprises va en priorité vers les initiatives sportives, les projets humanitaires, les projets sociaux ou encore la culture et la sauvegarde du patrimoine. En matière culturelle, la musique, l’architecture et les arts plastiques sont les disciplines les plus soutenues. Et heureusement, la crise sanitaire ne semble pas trop freiner le soutien des entreprises à ces secteurs actuellement en souffrance, comme nous le verrons demain.