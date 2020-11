Parlons Business : Comment les entreprises peuvent relever le défi de la responsabilité sociale sur Auvio

En marge de leurs objectifs financiers, les entreprises accordent de plus en plus d’importance au rôle qu’elles peuvent jouer dans la société. Cette prise de conscience de leur responsabilité sociale les conduit à intégrer volontairement des considérations d’ordre social et environnemental dans leur modèle de développement. Une entreprise, qu’elle soit une grande société tournée vers l’international ou une petite ou moyenne entreprise, peut s’engager de différentes manières pour relever le défi de sa responsabilité sociale. Certaines axent leurs efforts sur la réduction de leurs émissions de CO2 et se fixent un objectif de neutralité carbone. D’autres réalisent des efforts pour tendre vers une économie plus circulaire, où la production de déchets serait fortement limitée. Les entreprises peuvent aussi atteindre des objectifs de responsabilité sociale en accordant une attention particulière à leurs relations avec le personnel. Certaines se lancent aussi dans le mécénat ou le sponsoring pour soutenir des missions humanitaires, des projets environnementaux, des activités culturelles, des actions sociales ou encore des activités sportives. Les entreprises peuvent donc exercer leur responsabilité social à travers un large spectre de démarches. Dans les prochains jours, nous verrons qu’en Belgique, le monde de l’entreprise est particulièrement actif et créatif quand il s’agit de responsabilité sociale.