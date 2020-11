Parlons Business : Innovations belges primées dans l’économie circulaire sur Auvio

Si l’économie circulaire est en marche à l’échelon européen, comme nous l’avons vu ces derniers jours, elle se développe aussi au niveau local. On en trouve quelques exemples inspirants en Belgique. La Fondation pour les générations futures récompense chaque année des étudiants entrepreneurs qui développent des innovations dans le développement durable. Cette année, l’accent a notamment été placé sur des initiatives qui contribuent à un modèle économique plus circulaire. Parmi les innovations primées, on trouve celle de deux étudiants entrepreneurs qui ont conçu un sac à pain réutilisable à base de chanvre, sous le nom de Baggies. Il y a aussi Bobo, qui récupère des déchets de l’industrie alimentaire du poisson pour les transformer en accessoires de mode. De son côté, Deformup crée de la décoration d’intérieur à base de matériaux recyclés. Un autre projet, appelé Ecopoon, vise à créer des couverts comestibles 100 % écologique, comme alternative aux couverts jetables. Citons aussi GoPéda, une plateforme qui permet d’acheter et vendre des outils pédagogiques en seconde main. La start-up PeeCycle a quant à elle été primée pour son activité de réutilisation d’urines (hé oui!) pour créer de l’engrais. Et enfin, la start-up Waste-End réutilise des déchets organiques pour produire de l’énergie verte par la biométhanisation. Comme le montrent ces innovations primées par la fondation pour les générations futures, les jeunes entrepreneurs belges montrent, eux aussi, la voie vers une économie plus circulaire.