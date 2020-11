Parlons Business : L’économie circulaire dans la construction sur Auvio

S’il y a un secteur où l’économie circulaire pourrait faire un bond de géant, c’est bien dans la construction. En effet, l’édification de bâtiments implique une importante consommation de ressources et la production de nombreux déchets. Une étude du Centre scientifique et technique de la construction belge constate que le secteur de la construction fonctionne encore beaucoup selon le modèle de l’économie linéaire, où on exploite des ressources naturelles pour produire des matériaux qui deviendront des déchets quand ils arriveront en fin de vie. Mais ce modèle est petit à petit remis en cause. Des bâtiments sont désormais conçus et construits en anticipant la réutilisation et le recyclage futurs de leurs composants. Le secteur veille aussi de plus en plus à minimiser sa production de déchets. Les bâtiments arrivés en fin de vie ne sont plus considérés comme des chancres à éliminer mais bien comme des nouvelles sources de matériaux. Les possibilités de déconstruction sélective, de réemploi, de refabrication et de recyclage se multiplient. Et enfin, le secteur de la construction s’ouvre à de nouveaux modèles économiques basés sur l’extension de la durée de vie des bâtiments et la conversion vers des services de partage et d’entretien, synonymes de nouvelles sources de revenus pour compenser la réduction de l’activité future due à la plus grande longévité des bâtiments. La transitions du secteur de la construction est donc elle aussi en marche.