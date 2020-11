Parlons Business : L’Europe identifie sept secteurs clés pour l’économie circulaire sur Auvio

Dans son plan d’action pour l’économie circulaire, la Commission européenne va déjà très loin dans la définition des mesures qu’elle souhaite voir mises en œuvre par les États membres de l’Union. Pour développer les filières de réparation, de reconditionnement et de recyclage des produits, l’exécutif européen a identifié sept secteurs clés pour lesquels il envisage des changements très concrets. En ce qui concerne le matériel informatique, la Commission veut réglementer la conception des téléphones mobiles, des tablettes et des ordinateurs portables. Elle s’attaquera aussi aux règles relatives aux chargeurs de ces appareils. Il est même question d’instaurer un système de reprise de tout ce matériel informatique qui offrirait aux consommateurs la possibilité de retourner ou de revendre leurs appareils usagés. En ce qui concerne les textiles, la Commission prévoit des actions pour stimuler la réutilisation et réglementer les collectes sélectives. Les matières plastiques feront aussi l’objet de règles contraignantes pour exiger un minimum de contenu recyclé. La Commission compte aussi enrayer l’augmentation des déchets d’emballage. Elle proposera aussi un nouveau cadre réglementaire pour améliorer le recyclage des batteries et des véhicules. L’exécutif européen visera aussi un objectif de réduction des déchets alimentaires. Et enfin, de nouvelle règles seront élaborées pour la construction, un secteur crucial pour l’économie circulaire, comme nous le verrons plus en détail dès demain.