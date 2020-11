Parlons Business : La plateforme des acteurs européens de l’économie circulaires sur Auvio

Nous l’avons évoqué hier : l’Europe a encore beaucoup à faire pour créer un marché unique de l’économie circulaire. Mais il y a un avantage à être seulement au début de la construction d’une économie européenne tournée vers la réutilisation, la réparation et le recyclage. En effet, comme la mise en place d’une plus grande intégration européenne en matière d’économie circulaire n’en est encore qu’à ses balbutiements, il est possible de prendre en compte les avis d’un grand nombre d’acteurs qui seront concernés par cette transition. Il y a déjà trois ans, les autorités européennes ont mis sur pied une plateforme qui permet un dialogue entre les entreprises, les pouvoirs publics, les syndicats et les consommateurs. L’objectif est d’y partager les idées, les solutions et les projets qui permettraient d’avancer vers une économie plus circulaire. La plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire est un réseau au sein duquel toutes les parties prenantes peuvent exprimer leur point de vue et être entendues par les autorités européennes. Début novembre, cette plateforme a organisé une conférence européenne des acteurs de l’économie circulaire, sur internet, compte tenu de la situation sanitaire. Cet événement a démontré le dynamisme qui anime ceux qui s’impliquent dans la définition des futurs contours de l’économie circulaire en Europe, malgré les défis que cette transition représente.