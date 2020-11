Parlons Business : Favoriser la durabilité des biens via les règles de garantie sur Auvio

Pour favoriser une économie plus circulaire, qui produirait donc moins de déchets, l’une des pistes suivies est de rendre les produits vendus aux consommateurs plus durables. Prolonger la durée de vie des biens de consommation permet de moins solliciter les chaînes de recyclage et de valorisation et de réduire également le recours à de nouvelles matières premières. Pour encourager les producteurs à concevoir des produits qui résistent mieux à l’épreuve du temps, des propositions ont été émises en faveur d’un allongement de la garantie des biens de consommation. L’idée derrière ces propositions est non seulement d’encourager la conception de bien plus durables mais aussi de favoriser le développement de services de réparation. En France, par exemple, une loi très récente sur l’économie circulaire prévoit qu’à partir de 2022, un défaut qui apparaîtra un an après l’achat sera considéré comme antérieur à la livraison du bien, alors que cette présomption ne s’applique actuellement que pendant les six mois qui suivent l’achat. Cette loi introduit aussi, à partir de 2022, une extension de garantie de six mois pour les produits qui seront réparés dans le cadre de la garantie légale. La tendance semble donc être à des réglementations plus incitatives en matière de durabilité des biens de consommation. Pour les entreprises, c’est un nouveau changement à anticiper.