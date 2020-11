Parlons Business : Des règles européennes et belges pour favoriser l’éco-conception sur Auvio

Pour limiter la production de déchets, les autorités adoptent des réglementations contre l’obsolescence programmée, cette pratique qui limite la durée de vie des produits pour en vendre ensuite de nouveaux en remplacement. À l’échelon européen comme au niveau belge, des règles légales favorisent de plus en plus l’éco-conception, qui vise à produire des biens durables qui pourront être réutilisés, réparés ou reconditionnés. Dans son plan d’action pour l’économie circulaire, la Commission européenne veut intégrer un droit à la réparation dans les politiques européennes relatives aux produits et aux consommateurs. Il existe déjà une directive éco-conception, applicable depuis 2008, mais l’exécutif européen veut rendre les règles de cette directive plus strictes, pour contraindre les entreprises à rendre leurs produits plus réutilisables et plus réparables. La Belgique édicte elle aussi des règles dans le cadre de sa politique des produits, qui vise à ce que les produits mis sur le marché soient de plus en plus respectueux de l’environnement et de la santé publique. Dans son accord de majorité, le gouvernement fédéral annonce qu’il aura pour objectif que les produits soient de fabrication durable et correcte dès le départ. Les règles européennes et belges devraient donc stimuler encore davantage l’éco-conception dans les prochaines années.