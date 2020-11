Parlons Business : Eco-design (éco-conception) sur Auvio

Pour rendre l’économie plus circulaire et ainsi limiter la production de déchets, le recyclage n’est pas la panacée. Des efforts doivent aussi être réalisés bien plus tôt, en amont de la chaîne de production, pour que les produits puissent être plus facilement réutilisés, réassemblés et réparés. C’est là qu’intervient l’eco-design ou éco-conception. Ce terme désigne toutes les démarches qui visent à rendre un produit plus respectueux de l’environnement dès le stade de sa fabrication, par exemple en utilisant des matières renouvelables ou encore en recourant à des pièces qui pourront être facilement démontées pour être ensuite réutilisées pour fabriquer de nouveaux produits. Cette démarche préventive permet de limiter l’apport de nouvelles matières premières lors de la conception d’un produit. L’éco-conception intègre aussi des préoccupations énergétiques : à cet égard, l’objectif est de réduire autant que possible la consommation énergétique lors de la fabrication des produits et d’utiliser en priorité des énergies renouvelables, ce qui doit contribuer, ici aussi, à réduire l’extraction de nouvelles matières premières, en particulier les combustibles fossiles. Pour les entreprises, l’éco-conception est aussi un moteur d’innovation qui peut se traduire par une hausse des ventes. Intégrer ces préoccupations est donc devenu une évidence pour beaucoup d’entreprises.