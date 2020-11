Parlons Business : Le nouveau gouvernement vise une économie totalement circulaire sur Auvio

Il y a un mois, un nouveau gouvernement fédéral a été institué en Belgique. Dans son programme, on trouve un chapitre consacré à l’économie circulaire. Le nouvel exécutif se montre ambitieux : il affirme qu’il s’efforcera de mettre en place une économie totalement circulaire en Belgique. Le futur plan d’action fédéral sur l’économie circulaire visera notamment à supprimer les obstacles légaux et financiers qui empêchent de développer davantage l’économie circulaire. Il prévoit aussi une normalisation des produits, ce qui consiste à exiger des spécificités techniques pour que ces produits puissent être réutilisés. Le plan vise également à stimuler le principe « cradle to cradle » (Isabelle : prononcer « craideul tou craideul »), littéralement « du berceau au berceau », qui signifie qu’un produit doit être conçu de manière telle qu’une fois qu’il devient inutilisable, ses pièces peuvent servir à réaliser un nouveau produit semblable, sans ajout de nouvelles matières premières. Concernant l’obsolescence programmée, stratégie visant à vendre un produit à cycle de vie court pour pouvoir en vendre un nouveau rapidement, le nouveau gouvernement estime qu’elle doit être sanctionnée comme une pratique commerciale déloyale. Notre nouvel exécutif a donc de belles ambitions en matière d’économie circulaire. Reste à voir comment elles seront traduites. On rappellera que durant la dernière législature, plusieurs propositions de loi en ce sens n’avaient jamais abouti.