Parlons Business : Économie circulaire et innovation sur Auvio

Pour développer l’économie circulaire, il faut non seulement améliorer le recyclage mais aussi mettre l’accent sur l’innovation. Pour valoriser les déchets et réutiliser les matériaux usagés, les entreprises doivent en effet envisager régulièrement la création de nouveaux processus et de nouveaux produits adaptés à ces ressources spécifiques. D’après une analyse du Conseil central de l’économie sur les progrès de l’économie circulaire en Belgique, notre pays est à la traîne en matière d'éco-innovation par rapport à la moyenne européenne. Comment l’expliquer ? Premièrement, les compétences sont morcelées entre les régions, ce qui freine la diffusion des connaissances en éco-innovation dans l’ensemble du pays. Deuxièmement, l’économie belge est constituée de beaucoup de petites et moyennes entreprises ; et parmi ces PME, le niveau d’expertise en matière d’éco-innovation est limité. Et enfin, la Belgique a du mal à concurrencer les produits qui entrent sur son marché en provenance de l’étranger, parce que les investissements belges dans l’économie circulaire sont trop faibles et parce que la Belgique n’obtient pas suffisamment de brevets liés à l’éco-innovation. Cette analyse sans concession du Conseil central de l’économie a le mérite d’identifier clairement les points que la Belgique doit améliorer pour rendre son économie plus circulaire à l’avenir.