Parlons Business : Où doit porter l’effort pour favoriser l’économie circulaire ? sur Auvio

Développer l’économie circulaire permet de limiter le gaspillage, de diminuer l’extraction de nouvelles matières premières et donc de réduire les coûts. Pour améliorer la circularité des produits, il faut notamment atteindre des taux de récupération et de recyclage élevés. À ce sujet, une analyse récente du Crisp, le centre de recherche et d’information socio-politique, met en évidence que le débat politique place souvent l’accent sur les déchets des ménages. Pourtant, les déchets provenant des particuliers représentent moins de 10 % de l’ensemble des déchets produits en Belgique. La moitié des déchets belges proviennent de l’industrie, près d’un tiers sont le fait du secteur de la construction et environ 10 % des déchets sont générés par le secteur des services. C’est donc sans doute en priorité au niveau des entreprises qu’il faudrait travailler pour améliorer sensiblement le taux de recyclage des déchets, condition sine qua non à une économie belge plus circulaire. L’effort devrait porter en particulier sur le recyclage des emballages industriels en plastique : compte tenu du taux de recyclage encore relativement faible dans ce domaine, c’est là que la marge de progression est la plus grande. Un effort concentré sur les emballages industriels en plastique aurait le plus d’impact sur l’ensemble de la filière du recyclage belge.