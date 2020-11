Parlons Business : La Belgique bien classée en Europe en matière d’économie circulaire sur Auvio

L’année dernière, la Commission européenne a dressé le bilan des avancées réalisées en Europe en faveur d’une économie plus circulaire. D’après les calculs de l’exécutif européen, les activités circulaires comme le recyclage, la réparation et la réutilisation ont généré environ 150 milliards d’euros de valeur ajoutée en un an, moyennant des investissements de près de 20 milliards d’euros. Ces activités permettent d’employer plus de quatre millions de personnes dans les secteurs pertinents pour l’économie circulaire. Favoriser ces activités a permis de faire émerger de nouveaux modèles d’entreprises, d’offrir de nouvelles opportunités commerciales pour les sociétés européennes et de créer de nouveaux marchés, aussi bien en Europe qu’au-delà de ses frontières. Mais il reste encore beaucoup à faire. Car malgré des taux de recyclage en progression, à peine 12 % des ressources en matériaux utilisés dans l’Union européenne proviennent de produits recyclés, ce qui permet d’éviter d’utiliser de nouvelles matières premières. Dans ce domaine, la Belgique se débrouille un peu mieux : dans notre pays, la part des ressources en matériaux provenant du recyclage atteint 18 %. Ce n’est pas encore extraordinaire mais c’est nettement supérieur à la moyenne européenne. En matière d’économie circulaire, la Belgique pourrait donc montrer la voie à suivre dans les années à venir.