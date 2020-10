Parlons Business : Le recyclage du pastique dans les déchets ménagers doit aussi s’améliorer en Belgique sur Auvio

L’économie circulaire n’est pas seulement l’affaire des entreprises. En Belgique, les ménages doivent aussi trier leurs déchets pour qu’ils soient recyclés et réutilisés. Dans ce domaine, les Belges se débrouillent plutôt bien. D’après les chiffres de FostPlus, l’organisme qui coordonne les collectes sélectives et le recyclage des emballages ménagers, plus de 90 % des emballages ménagers sont recyclés. C’est très bien mais il existe des différences importantes selon le type d’emballage concerné. Selon une analyse du Conseil central de l’économie, la Belgique affiche de bons scores et respecte même déjà les objectifs européens pour 2030 dans le recyclage des emballages ménagers en verre, en papier et carton, en métaux et en bois. Par contre, des progrès sont à réaliser pour les emballages ménagers en plastique. Le taux de recyclage de ces déchets est de seulement 43 %. Et il faudra atteindre 55 % dans dix ans si on veut respecter les règles européennes. Un effort doit aussi être réalisé dans le recyclage des lampes et des appareils électriques et électroniques. D’après Recupel, l’organisme chargé du traitement de ces déchets, le taux de collecte a atteint un peu plus de 50 % l’an dernier, alors que l’objectif fixé par l’Europe se situe à 65 %. Tout comme les entreprises, les particuliers peuvent donc aussi faire davantage d’efforts en faveur d’une économie plus circulaire en Belgique.