Parlons Business : L’économie circulaire au cœur du projet de relance européen sur Auvio

L’économie circulaire pourrait contribuer à surmonter la crise économique actuelle. Face à l’économie linéaire qui implique d’extraire des matières premières pour les transformer en un produit qui sera consommé puis jeté, l’économie circulaire propose de recycler un maximum de déchets pour les utiliser comme nouvelles ressources. Il y a là un potentiel important de développement de nouvelles activités, notamment dans le recyclage et la réutilisation. Les autorités l’ont bien compris. Pour relancer l’économie européenne touchée par la crise sanitaire, les dirigeants européens misent sur le développement d’activités plus vertes en Europe. D’après la Commission européenne, investir dans une économie plus circulaire pourrait conduire à la création d’au moins 700.000 nouveaux emplois d’ici à 2030 et aider l’Union à réduire sa dépendance à l’égard des fournisseurs extérieurs. Ce serait aussi une manière, pour l’Europe, de répondre aux problèmes d’approvisionnement à l’échelle mondiale et de soutenir l’emploi local. La Commission européenne prévoit de consacrer au moins dix milliards d’euros à l’économie circulaire au cours des dix prochaines années. Le mouvement vers un économie européenne plus circulaire est donc lancé.