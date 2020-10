Parlons Business : Les entreprises peuvent tirer profit de l’économie circulaire sur Auvio

Pour beaucoup d’entreprises, opter pour des processus plus circulaires n’est pas seulement un choix dicté par une conscience environnementale. C’est aussi une décision économique rationnelle. En misant sur le recyclage et la réutilisation des ressources, les entreprises peuvent réaliser des économies substantielles. Par exemple, elles peuvent éviter de devoir payer des frais de dépollution à l’avenir. Autre exemple : en réduisant leur empreinte environnementale, les entreprises peuvent améliorer leur image de marque, ce qui constituera un atout pour atteindre une clientèle qui se préoccupe de plus en plus des questions environnementales. Au bout du compte, s’engager dans l’économie circulaire pourrait s’avérer déterminant pour la croissance des parts de marché d’une entreprise. L’économie circulaire part du principe que certains déchets peuvent être valorisés pour devenir des ressources réutilisables par l’entreprise. Il en résulte immédiatement une optimisation des coûts de production. Les entreprises qui s’inscrivent dans cette logique pourront rapidement prendre une longueur d’avance sur la concurrence. Des projets d’économie circulaire peuvent aussi voir le jour dans le cadre de partenariats entre entreprises, afin d’atteindre des volumes de matières recyclées suffisants. C’est donc aussi l’occasion de renforcer le tissu entrepreneurial à l’échelle locale.