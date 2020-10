Parlons Business : L’économie circulaire a permis de mieux résister à la crise sanitaire sur Auvio

Face à la crise sanitaire, les entreprise actives dans l’économie circulaire semblent avoir fait preuve d’une plus grande résistance que les autres. Ces entreprises, qui optent pour des technologies et des processus de fabrication qui font la part belle au recyclage, ont apparemment été moins affectées par les interruptions des chaînes d’approvisionnement. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée juste avant l’été par Vlaanderen Circulair, organisme lié à la société publique pour les déchets de la Région flamande, et le Vito, l’institut flamand de recherche technologique. D’après cette enquête, deux tiers des entreprises qui appliquent des stratégies circulaires ont affirmé qu’elles n’avaient pas connu de problèmes de pénurie pendant le confinement, alors qu’à peine 2 % des entreprises non circulaires signalent qu’elles n’ont pas rencontré de pénurie. Les principaux problèmes rencontrés depuis le début de la pandémie sont la baisse de la demande des clients, des ruptures d’approvisionnement de pièces et matériaux et des limitations dans l’accès aux matières premières. Les entreprises de l’économie circulaire ont pu surmonter une partie de ces embûches, par exemple parce qu’elles recourent à des chaînes d’approvisionnement plus courtes. Mais ce n’est pas la seule raison qui devrait inciter les entreprises à intégrer les principes de l’économie circulaire, comme nous le verrons dès demain.