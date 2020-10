Parlons Business : Les liens entre entreprises familiales et start-ups sur Auvio

En Belgique, quand on évoque les entreprises familiales, on a tendance à se focaliser sur les entreprises qui ont déjà quelques années ou même plusieurs décennies d’expérience, ce qui permet de s’assurer que le caractère familial est déjà bien imprégné dans l’entreprise. Cette tendance à exclure les jeunes sociétés conduit à éliminer les start-ups, ces entreprises fondées très récemment. Pourtant, certaines de ces jeunes pousses pourraient très bien devenir, à moyen terme, des sociétés qui n’auront rien à envier aux entreprises familiales belges les plus stables. Et même si ce n’est pas l’évolution la plus probable pour ces start-ups, ces très jeunes entreprises méritent d’avoir droit de cité dans le monde des entreprises familiales. En effet, les start-ups constituent aussi des cibles potentielles pour des sociétés familiales qui ont besoin de développer de nouveaux produits et services dans des secteurs innovants où excellent déjà des entreprises nouvellement créées. Mais une entreprise familiale qui envisage la reprise d’une start-up devra bien réfléchir et préparer parfaitement cette acquisition. Quant à la start-up, elle peut entrevoir un développement plus rapide grâce aux moyens apportés par l’entreprise familiale. Et même en l’absence d’une reprise, les entreprises familiales et les start-ups peuvent s’inspirer les unes les autres en stimulant leur esprit d’innovation et leur connaissance du marché. Les entreprises familiales et les start-ups peuvent donc entretenir des relations win-win.