Parlons Business : Les recommandations du code Buysse propres aux entreprises familiales sur Auvio

Ces derniers jours, nous avons évoqué plusieurs aspects du fonctionnement des entreprises familiales qui mériteraient d’être améliorés en tenant compte des bonnes pratiques attendues en matière de gestion des sociétés. Mais en pratique, comment faire pour professionnaliser une entreprise familiale, la rendre plus transparente ou encore lui conférer une plus grande stabilité actionnariale ? Une démarche très simple que l’on pourrait conseiller aux dirigeants d’une entreprise familiale est de consulter le Code Buysse qui reprend les règles des bonnes pratiques pour les sociétés non cotées. Ce texte non contraignant est accessible gratuitement en ligne sur le site codebuysse.com – Buysse s’écrit B-U-Y-2S-E. Ce code comporte des recommandations spécifiques dédiées aux entreprises familiales. Il conseille par exemple aux entreprises où l’actionnariat est réparti entre plusieurs membres de la famille ou plusieurs branches familiales, de mettre sur pied un forum familial, avec l’aide d’un médiateur externe, pour pouvoir y débattre sereinement de toutes les questions concernant l’entreprise familiale. Le code Buysse recommande aussi la rédaction d’une charte familiale reprenant la vision des actionnaires familiaux pour l’entreprise. Plusieurs autres recommandations de ce code peuvent s’avérer utile pour éviter des déboires ultérieurement à l’entreprise familiale. Voilà donc une lecture salutaire pour les familles qui sont à la tête d’une entreprise en Belgique.