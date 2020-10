Parlons Business : La professionnalisation des entreprises familiales sur Auvio

Pour prospérer, une entreprise familiale a besoin de stabilité. Cette stabilité doit se retrouver à la fois dans la gestion de l’entreprise et dans son actionnariat. Pour garantir une stabilité, il est conseillé aux entreprises familiales de professionnaliser leur fonctionnement dans ces deux domaines. En ce qui concerne la gestion de l’entreprise, une plus grande professionnalisation passera généralement par l’entrée d’administrateurs externes dans les organes de la société. Ces administrateurs indépendants peuvent faire partie d’un conseil consultatif, soit être directement intégrés au conseil d’administration, avec une prise de participation aux décisions. Tout dépend de l’entreprise familiale et de ses besoins, compte tenu de sa croissance et du degré de professionnalisation souhaité par les dirigeants. Selon une étude de la KUL, environ 50 % des entreprises familiales ont conseil consultatif ou un conseil d’administration qui intervient activement dans le fonctionnement de leur entreprise. La professionnalisation peut aussi concerne l’actionnariat. Dans ce cadre, des accords écrits pourront être conclus entre les différents actionnaires de l’entreprise familiale. Une représentation équilibrée dans les organes de gestion pourra ainsi être établie. Des règles concernant la cession des actions pourront être édictées. Tout cela participe à une stabilisation de l’actionnariat, synonyme d’un contexte idéal dans lequel l’entreprise familiale pourra s’épanouir.