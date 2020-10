Parlons Business : La transmission des entreprises familiales à l’honneur en novembre sur Auvio

Le mois prochain aura lieu la semaine de la transmission d’entreprise, un événement qui vise à sensibiliser les dirigeants d’entreprises à la nécessité d’anticiper suffisamment tôt leur succession. Cette question est importante. D’après une étude de l’agence flamande Innover et Entreprendre, plus de 60 % des entreprises flamandes s’attendent à voir leur patron prendre sa retraite dans les cinq prochaines années. En Wallonie, près de 10.000 entreprises seront à remettre d’ici 2025. Et à Bruxelles, chaque année, plus de 1.500 entreprises ne trouvent pas de repreneur. L’enjeu est important car une entreprise qui s’arrête, ce sont des activités économiques interrompues et évidemment des emplois perdus. Le manque de préparation est particulièrement préoccupant dans les entreprises familiales. À peine la moitié de ces entreprises ont prévu la succession de leur dirigeant. Et bien souvent, les enfants du fondateur de l’entreprise familiale ne sont pas preneurs : la génération suivante n’est disposée à reprendre l’entreprise familiale que dans un cas sur trois. Les efforts des autorités régionales pour sensibiliser les dirigeants de ces entreprises à cette problématique sont donc plus que bienvenus. La semaine de la transmission d’entreprise permettra aussi d’informer ces chefs d’entreprises sur les différentes manières de se faire aider pour organiser cette étape cruciale qu’est la succession.