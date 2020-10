Parlons Business : Les nominés pour la Scale-up de l’année sur Auvio

En marge du prix de l’Entreprise de l’année, que nous avons évoqué ces deux derniers jours, le jury de cette prestigieuse récompense se penche également sur le secteur des jeunes entreprises belges en croissance. Le prix de la Scale-up de l’année récompensera une entreprise parmi l’ensemble des sociétés belges en pleine phase de développement qui ont connu un beau parcours durant l’année écoulée. (note pour la traduction : intervertir les phrases suivantes pour commencer avec les nominés néerlandophones) Côté francophone, les nominés sont BePark, développeur de solutions numériques qui permettent aux entreprises de rentabiliser leurs parkings, EyeD Pharma, société qui propose des implants oculaires pour traiter le glaucome, l’agence numérique La Niche, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie numérique, la société Proxyclick, spécialisée dans la gestion des visiteurs à l’accueil, et enfin Sortlist, qui propose une plateforme mettant en relation les agences de marketing et les entreprises. Pour le titre de Scale-up van het Jaar côté néerlandophone, les finalistes sont FibriCheck, qui développe une application capable de détecter les arythmies cardiaques, Robovision, qui propose une plateforme d’intelligence artificielle appliquée qui permet notamment des contrôles de qualité et de production, THEO Technologies, qui a développé un logiciel qui favorise une lecture de vidéo en streaming de qualité, et enfin, Unifly, qui développe une technologie de gestion des drones. Toutes ces entreprises à fort potentiel de croissance sont actives dans des domaines d’avenir. Le prix de la Scale-up de l’année pourrait bien leur donner un coup de fouet mais aussi donner des idées aux jeunes entrepreneurs.