Parlons Business : Les nominés pour l’Entreprise de l’année sur Auvio

Les organisateurs du prix de l’Entreprise de l’année ont récemment dévoilé les noms des entreprises nominées pour cette récompense prestigieuse. C’est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur des entreprises familiales qui n’ont pas démérité ces derniers mois malgré la crise. (note pour la traduction : intervertir les phrases suivantes pour commencer avec « Côté néerlandophone ») Côté francophone, les finalistes de l’Entreprise de l’année sont la brasserie Dubuisson, entreprise brassicole forte de 250 années d’existence, la société Efficy, spécialiste des logiciels de gestion des relations avec la clientèle, la société I-Care, qui excelle dans la maintenance prévisionnelle, le groupe Technord, spécialisé dans les solutions industrielles d’avenir, et enfin, la société TRBA, active dans le génie civil pour les infrastructures routières et portuaires. Côté néerlandophone, il y a aussi du beau monde parmi les prétendants au prix « Onderneming van het Jaar ». Les finalistes sont Abriso-Jiffy, leader européen des matériaux d’emballage et d’isolation, le producteur indépendant de boissons Konings, qui travaille pour plusieurs grandes marques du secteur, le groupe Stow, qui est leader en Europe dans les solutions de stockage industriel, et enfin, le groupe de sanitaires et de chauffage Van Marcke, qui a récemment passé le cap du demi-milliard d’euros de chiffre d’affaires. Tous ces prétendants au titre de l’Entreprise de l’année 2020 font figure d’exemple à suivre et pourraient être source d’inspiration pour beaucoup d’entreprises familiales belges, qui pourront peut-être à leur tour rêver, qui sait, de devenir elles aussi un jour l’Entreprise de l’année…