Parlons Business : Rendez-vous en décembre pour le prix de l’Entreprise de l’année 2020 sur Auvio

sa stratégie, sa compétitivité et sa bonne gestion. Il s’agit aussi de récompenser la stabilité à long terme et la croissance de l’entreprise élue. Compte tenu de toutes les qualités requises pour remporter ce prix, les entreprises familiales sont en bonne position pour obtenir ce précieux titre, qui est synonyme de forte visibilité et constitue un indéniable atout pour la réputation de l’entreprise choisie. Le prix de l’Entreprise de l’année est traditionnellement décerné à cette période-ci de l’année mais comme la crise sanitaire complique l’organisation de la cérémonie de remise du prix en ce moment, il faudra attendre début décembre pour connaître le nom de la société qui sera élue par un jury indépendant composé de spécialistes du monde de l’entreprise. Mais qu’à cela ne tienne : nous allons en profiter pour découvrir, dans les prochains jours, les entreprises qui ont été nominées pour ce prix prestigieux, et ce, aussi bien du côté francophone que du côté néerlandophone, puisque le prix couronne tous les ans une entreprise du nord et une entreprise du sud du pays. Nous évoquerons aussi les entreprises nominées pour le titre de Scale-up de l’année, un prix annexe qui couronne une entreprise en pleine phase de développement.