Parlons Business : La diversité des entreprises familiales en Belgique sur Auvio

Quand on parle d’entreprise familiale belge, on a parfois du mal à imaginer l’exemple type de cette catégorie d’entreprise. Et pour cause, les profils de ces sociétés contrôlées par un actionnariat familial sont très variés. On y retrouve aussi bien de grandes entreprises industrielles comme Solvay ou AB InBev que des petites et moyennes entreprises allant du petit artisan à la PME active à l’international, mais aussi des holdings tels que Bois Sauvage ou Financière de Tubize. La taille des entreprises familiales est donc très variable, tout comme leur structure, leurs activités, l’étendue de leur marché, etc. Mais ce qui caractérise toutes ces entreprises familiales, c’est non seulement le fait qu’elles sont contrôlées par une famille mais aussi la stabilité que leur confère cet actionnariat à long terme. De plus, dans ces entreprises, la fidélité à des valeurs véhiculées par la famille fondatrice est importante, ce qui est de plus en plus recherché par les jeunes talents sur le marché du travail. En outre, les entreprises familiales nouent très souvent des liens durables avec leurs parties prenantes, qu’il s’agisse de fournisseurs, de clients ou de travailleurs. Enfin, les entreprises familiales ont en commun une agilité importante : elles sont capables de réagir rapidement pour éviter les conséquences négatives d’une crise ou encore saisir des opportunités, ce qui leur permet notamment d’exceller dans le domaine de l’innovation. Les entreprises familiales belges savent qu’elles devront miser sur ces qualités si elles veulent traverser sans encombre la crise due à la pandémie de coronavirus et rebondir sur les opportunités que cette crise pourrait leur offrir.