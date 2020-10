Parlons Business : Entreprises familiales et innovation sur Auvio

Dans une vaste enquête réalisée il y a deux ans, EY constate que les entreprises familiales considèrent l’innovation disruptive comme une menace mais aussi comme une opportunité. L’innovation disruptive, c’est l’arrivée, sur le marché, d’une nouveauté qui change fondamentalement la donne, qui chamboule complètement ce marché. L’enquête montre qu’à peine 12 % des entreprises familiales se considèrent comme disruptives, c’est-à-dire comme capables de développer un produit ou service qui bouleversera leur marché. Par contre, les entreprise familiales sont très actives en matière d’innovation, que ce soit en utilisant les réseaux sociaux pour près de 70 % d’entre elles, ou en recourant au traitement de masses de données informatiques pour les deux tiers de ces entreprises. La moitié fait aussi appel à la robotisation. Pour s’armer contre la disruption, six entreprises familiales sur dix investissent dans le développement de nouveaux produits ou services et quasiment autant décident de développer leurs systèmes informatiques. Dans ce processus d’innovation, un tiers des entreprises familiales font appel aux talents des plus jeunes membres de leur famille, issus de la tranche d’âge des millennials, soit les personnes nées à l’aube du nouveau millénaire. Même si ces statistiques datent d’avant la crise actuelle, elles démontrent que les entreprises familiales peuvent faire preuve d’une grande agilité pour survivre.