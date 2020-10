Parlons Business : Un réseau social pour les dirigeants d’entreprises familiales sur Auvio

Au fil du temps, les entreprises familiales peuvent être confrontées au problème de la dispersion de leur actionnariat. En passant de génération en génération, le contrôle actionnarial d’une telle entreprise a tendance à se morceler. Et les membres de la famille ne restent pas tous présents au chevet de l’entreprise : chacun suit sa route et certains perdent parfois de vue les intérêts qu’ils détiennent dans l’affaire familiale. Une solution belge originale permet de contrer cette érosion de l’implication des familles dans leur entreprise. La plateforme Trusted Family permet aux actionnaires et aux administrateurs d’entreprises familiales de poser les actes de gestion de leur entreprise à distance, de manière sécurisée et conviviale. Conçue comme un réseau social dédié aux dirigeants d’entreprises familiales, cette plateforme propose notamment des services relatifs aux procès-verbaux de conseils d’administration ou d’assemblées générales, la tenue d’agendas de réunions, la mise à disposition de coffres-forts virtuels pour partager et stocker des informations, ou encore la possibilité de recréer la structure de gestion de l’entreprise dans un environnement numérique. Ce réseau social des entreprises familiales a déjà séduit plus de 10.000 utilisateurs dans 25 pays. Face aux contraintes liées à la crise sanitaire, cet outil pourrait s’avérer particulièrement utile pour les responsables d’entreprises familiales.