Parlons Business : Des solutions pour les entreprises familiales face à la crise sur Auvio

Les mesures de confinement adoptées face à la pandémie de coronavirus ont perturbé la vie des entreprises familiales. Les dirigeants des sociétés familiales ont dû rapidement trouver des solutions pour pouvoir continuer à faire vivre leur société durant cette période complètement inédite. En particulier, l’organisation des assemblées générales a dû être complètement revue pour respecter les règles de distanciation physique. Dans les entreprises familiales, ces assemblées générales nécessitent un important travail préparatoire. Les actionnaires familiaux doivent se concerter sur les points à placer à l’ordre du jour, sur les décisions à soumettre au vote, sur les équilibres entre actionnaires, etc. Auparavant, tout cela passait par des réunions de travail intense couplées à de nombreuses discussions informelles entre les membres de la famille et /ou entre branches familiales. Avec la crise sanitaire, le recours aux vidéoconférences a été généralisé. Il a fallu aussi trouver des systèmes sécurisés pour la transmission de documents officiels voire confidentiels. Des outils de certification des signatures des responsables ont dû être utilisés. Des assemblées générales électroniques ont dû être organisées en un temps record. Pour les petites structures familiales, l’accomplissement de toutes ces formalités n’est pas une sinécure. La crise sanitaire a donc mis en évidence l’importance, pour ces entreprises, de pouvoir faire preuve d’une grande agilité face à des situations imprévisibles. La créativité et la flexibilité, des qualités souvent bien présentes dans ces entreprises familiales, auront été déterminantes et dans certains cas, cela a permis à la jeune génération d’actionnaires de jouer un rôle de premier plan lors de la mise en place de moyens de communication et de gestion de crise plus digitaux, domaines qu’ils maitrisent plus aisément que leurs ainés.