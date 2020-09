Parlons Business : Les atouts des entreprises familiales face à la crise sur Auvio

La crise économique actuelle n’épargne pas les entreprises familiales, ces sociétés où le contrôle est exercé par des fondateurs ou actionnaires membres d’une même famille. Mais la présence de cet actionnariat familial octroie à ces entreprises des atouts importants face à la crise. Premièrement, les entreprises familiales peuvent se montrer plus réactives grâce à une chaîne décisionnelle plus courte que dans des entreprises à l’actionnariat plus éparpillé. Grâce à des prises de décision rapides, leur agilité est plus grande. Deuxièmement, les entreprises familiales sont généralement plus attachées à la préservation de leurs compétences internes, grâce aux liens tissés entre la famille dirigeante et le personnel. Cette caractéristique peut se traduire par une meilleure gestion du personnel en temps de crise. Par ailleurs, les entreprises familiales n’ont pas une vision à court terme au point de vue des résultats financiers et de la ditribution de dividendes, ce qui leurs permet de préserver davantage leurs bénéfices : ces liquidités abondantes sont les bienvenues en temps de crise. Autre atout : dans une entreprise familiale, les liens tissés avec les fournisseurs reposent autant sur la confiance que sur des contrats calibrés à la virgule près. En cette période de crise sanitaire, la négociation au sujet des conditions d’approvisionnement de l’entreprise s’en trouveront facilitées. Enfin, l’actionnariat familial d’une entreprise lui confère une stabilité qui peut s’avérer capitale pour surmonter la crise. Une telle entreprise fera souvent preuve d’une plus grande résilience que des sociétés à l’actionnariat fluctuant.