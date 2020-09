Parlons Business : Les entreprises familiales confrontées à la crise sur Auvio

Comme tous les acteurs de l’économie, les entreprises familiales ont subi les conséquences de la crise sanitaire. Dans ces sociétés où l’ancrage familial est dominant, il a tout à coup fallu composer avec un grand nombre d’incertitudes. Quel sera l’impact de la crise sur le marché, et en particulier sur la demande ? Comment s’assurer que les fournisseurs continueront à approvisionner l’entreprise ? Quelles mesures prendre au sujet des travailleurs ? Quid de l’accès au crédit bancaire ? Faut-il suspendre les investissements prévus ? Les réponses des entreprises familiales à toutes ces questions sont très importantes pour l’économie belge car on estime que ces entreprises représentent environ la moitié de l’emploi salarié du pays et qu’elles génèrent un tiers de son produit intérieur brut. Les caractéristiques propres aux entreprises familiales peuvent orienter les décisions prises par leurs dirigeants face à ces nouveaux défis nés de la crise du coronavirus. Grâce à leur ancrage familial, ces entreprises disposent d’atouts importants qui peuvent les aider à mieux résister à la crise que d’autres sociétés dont l’actionnariat est plus éparpillé. Nous verrons dès demain ce qui peut avantager les entreprises familiales dans le contexte économique difficile que nous connaissons et comment elles peuvent transformer ce défi en opportunité.