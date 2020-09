Parlons Business : Faire apparaître la durabilité dans les chiffres des entreprises sur Auvio

Pour déterminer la valeur d’une entreprise, on analyse habituellement sa capacité à dégager des bénéfices. L’activité de l’entreprise est donc évaluée au regard de son impact financier. Mais les entreprises ont de plus en plus conscience de l’importance de tenir également compte d’autres impacts de leur business, par exemple sur l’environnement. Cette réflexion conduit à redéfinir la valeur des entreprises en fonction de ces impacts non financiers. Cette évolution semble inéluctable parce que les grands investisseurs préfèrent placer leur argent dans les secteurs verts, mais aussi parce que les clients des entreprises sont de plus en plus attentifs à ces questions. Porter une attention à l’impact environnemental et social est également important pour l’image de l’entreprise. De plus, les réglementations en la matière sont, de toute façon, en train de devenir plus contraignantes. Mais surtout, la durabilité crée de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises. On sait par exemple que des clients sont prêts à payer plus cher pour des produits plus respectueux de la planète. Une entreprise durable peut aussi accéder à de nouveaux marchés. En intégrant ces nouvelles perspectives dans la détermination de la valeur de l’entreprise, les dirigeants peuvent prendre de meilleures décision, à la fois pour leur entreprise et pour la société en général.