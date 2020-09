Parlons Business : Le label B Corp sur Auvio

Pour les entreprises qui veulent rendre leurs activités plus respectueuses de l’environnement, des droits sociaux et des pratiques de bonne gestion, les objectifs de développement durable fixés par les Nations-Unies font figure d’idéal à atteindre. Ces dix-sept objectifs peuvent inspirer les entrepreneurs dans plusieurs domaines, comme la protection de l’environnement, la santé, l’économie circulaire, l’éducation, les droits humains ou encore l’aide au développement. Mais pour une entreprise, intégrer toutes ces préoccupations n’est pas chose facile. Le label B Corp (Isabelle : prononcer « bie-corpe ») se base précisément sur les objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations-Unies. Ce label est accordé par une association qui milite pour que le monde de l’entreprise contribue à relever les grands défis mondiaux. Mais les entreprises qui parviennent à décrocher cette prestigieuse reconnaissance ne sont pas nombreuses. On en compte moins de 3.000 dans une soixantaine de pays à travers le monde. Dans leur tentative de répondre aux critères très exigeants du label B Corp, les entreprises doivent atteindre une score minimum de 80 points sur 400, mais en moyenne le niveau est d’à peine 50 points ! Il y a donc encore des efforts importants à réaliser mais le jeu en vaut la chandelle car des entrepreneurs témoignent de l’effet important de cette certification sur leur réputation et la marche de leurs affaires.