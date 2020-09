Parlons Business : Durabilité et opportunités économiques pour les entreprises sur Auvio

Les entreprises qui renâclent à transformer leur business model pour le rendre plus durable évoquent souvent le coût supposé élevé de cette transition. Il est évident qu’une telle évolution ne peut pas avoir lieu sans un minimum d’investissements. Mais les moyens qui seront consacrés à la transformation des activités pour les rendre plus durables doivent être considérés au regard des bénéfices que l’entreprise pourra retirer de ce changement. Il y a cinq ans, quand les Nations-Unies ont fixé des objectifs de développement durable à atteindre d’ici 2030, le Forum économique de Davos a estimé que pour les entreprises, cette transition durable représentait soixante opportunités de marché, d’une valeur totale de plus de 10.000 milliards d’euros par an, grâce à des gains de productivité et des revenus commerciaux. On a notamment calculé qu’en augmentant les investissements dans la santé, le bien-être et la formation du personnel, les entreprises peuvent bénéficier d’une augmentation de la productivité au travail. Autre exemple, des investissements destinés à réduire les inégalités sociales contribuent à une réduction des incertitudes politiques, ce qui offre aux entreprises un marché plus stable et de meilleurs retours sur investissement. De même, les entreprises qui investissent dans l’efficacité énergétique réduisent leurs coûts. Les exemples ne manquent pas. De quoi convaincre les chefs d’entreprises qu’agir concrètement dans la transition durable peut s’avérer payant à terme.