Parlons Business : Les astres sont alignés pour une stratégie durable en entreprise sur Auvio

Les entreprises ne peuvent plus échapper à la mise en œuvre d’une stratégie durable. Il s’agit de transformer progressivement les processus et les activités de l’entreprise pour tenir compte des critères ESG, c’est-à-dire en y intégrant des préoccupations Environnementales, Sociales et de bonne Gestion, d’où les lettres E, S et G. Beaucoup d’entreprises pensent qu’elles ne disposent pas de suffisamment de moyens pour mettre en œuvre cette transition. Pourtant, plusieurs évolutions récentes démontrent que ce n’est pas insurmontable. Les technologies qui permettent d’améliorer le profil ESG d’une entreprises sont de moins en moins chères. Les énergies renouvelables sont, elles aussi, plus abordables financièrement et leur rendement est meilleur. Sur les marchés bancaires et de la dette, les prêts verts ont le vent en poupe et permettent de lever des fonds à un meilleur taux d’intérêt. Il existe aussi des aides publiques en faveur de la transition des entreprises vers plus de durabilité. Les entreprises peuvent aussi utiliser des masses de données, qui peuvent être collectées et analysées en temps réel. De quoi permettre aux entreprises de mieux cibler leurs efforts et d’éviter de développer des activités qui risquent ensuite de ne pas rencontrer le succès. Cela permet aussi de rationaliser l’utilisation des ressources énergétiques des entreprises. En résumé, dans le monde d’aujourd’hui, les astres sont alignés pour permettre aux entreprises d’agir concrètement pour devenir plus durables.