Parlons Business : Plus de communication que d’actions concrètes des entreprises en matière de durabilité sur Auvio

La crise due à la pandémie de coronavirus a renforcé les préoccupations des entreprises en matière de développement durable. Mais les acteurs de l’économie belge n’ont pas attendu cette crise pour se pencher sur leur responsabilité sociétale. Une récente étude de Maison des Tendances montre que près de trois quarts des entreprises belges considèrent que la durabilité est une nécessité pour survivre dans ce monde en continuelle évolution. Le nombre d’entreprises qui se préoccupent de la durabilité de leurs activités a augmenté de 6 % en un an. Pourtant, de la parole aux actes, il semble qu’il reste un pas que certaines entreprises ont du mal à franchir. En effet, d’après ce sondage, deux entreprises sur trois affirment que le développement durable fait partie de leurs valeurs mais seule une entreprise sur deux traduit cet engagement en résultats concrets, que ce soit à travers des mesures en faveur de l’écologie, une meilleure gestion du personnel, une relocalisation de la production ou encore une attention au bien-être du client. Cette étude montre aussi que les grandes entreprises transforment, plus facilement que les petites entreprises, leurs promesses dans le domaine de la durabilité en actions concrètes. Une majorité d’entreprises évoque un manque de moyens pour expliquer leur réticence à traduire leurs engagements en actes. Mais nous verrons demain que les entreprises ont de moins en moins d’excuses pour ne pas s’engager résolument en faveur d’une plus grande durabilité.