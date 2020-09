Parlons Business : Face à la crise, l’OCDE plaide pour des entreprises plus responsables sur Auvio

La réponse des entreprises à la crise économique actuelle passe par une attention plus grande accordée aux activités économiques durables. Dans une note publiée récemment, l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques, estime que pour faire face aux conséquences économiques et sanitaires de la pandémie de coronavirus, les entreprises doivent s’engager sur la voie d’un exercice responsable de leurs activités. L’OCDE estime que si les entreprises appliquent ses recommandations en matière de durabilité, elles en récolteront les bénéfices à court et à long terme. En particulier, dans le cadre de la crise actuelle, cette approche raisonnée permettrait aux entreprises d’augmenter leur résistance pour mieux faire face aux ruptures des chaînes d’approvisionnement. À cette fin, les entreprises devraient, selon cette organisation internationale, mener des stratégies qui tiennent compte de leur impact sur les populations, la planète et la société en général. L’OCDE souligne que souvent, ces mesures requièrent peu de moyens et qu’elles engendrent des bénéfices économiques directs pour les entreprises, notamment au point de vue de leur valeur boursière, de leur valorisation à long terme, de leur accès à des fonds d’urgence, de leurs risques réglementaires, de la protection de leurs marques et de leur réputation. Il y a donc de solides arguments en faveur d’une approche plus durable de l’activité dans les entreprises.