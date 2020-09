Parlons Business : Des conseils face à la crise pour les entrepreneurs sociaux sur Auvio

Dans le secteur de l’économie sociale, on trouve beaucoup d’entreprises de taille moyenne, petite ou même très petite. Ces entreprises de taille modeste ne disposent pas toujours de toutes les compétences en interne pour gérer des périodes aussi compliquées que la crise économique actuelle. Il est donc important que les entreprises sociales puissent accéder facilement à des informations et des conseils pertinents pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus sur leurs activités. Depuis le début de la crise, plusieurs organismes se sont mobilisés pour fournir aux acteurs de l’économie sociale une aide bien nécessaire. En Flandre, Verso, l’organisation patronale intersectorielle des entreprises sociales flamandes, a rassemblé des informations et conseils face au coronavirus sur son site internet, par exemple au sujet de l’organisation du travail, de la tenue d’un conseil d’administration virtuel ou encore au sujet de la possibilité d’échanger plus facilement du personnel entre entreprises sociales. En Wallonie et à Bruxelles, les agences conseils, qui sont des structures agréées destinées à accompagner les projets d’économie sociale, se sont également mobilisées. Ces agences ont décidé de mettre en commun leurs connaissances et leurs expériences pour mieux répondre aux demandes des entrepreneurs sociaux durant la crise. Verso en Flandre et les agences conseil à Bruxelles et en Wallonie : voilà donc deux pistes intéressantes pour les acteurs de l’économie sociale qui souhaitent de l’aide pour surmonter la crise.