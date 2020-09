Parlons Business : Crise et opportunité : exemple de Robin Food sur Auvio

Les mesures de confinement adoptées en réaction à la crise sanitaire ont provoqué de fortes perturbations dans la consommation. Ces bouleversements ont eu des répercussions sur les entreprises, y compris dans l’économie sociale. Mais dans certains cas, cela a permis de faire germer de nouvelles idées et de relancer des activités autrement. C’est ce qui s’est produit pour l’entreprise sociale enVie, spécialisée dans la transformation des aliments. La crise a touché les circuits de distribution traditionnels et les agriculteurs se sont retrouvés avec d’importants surplus de légumes. Mais d’un autre côté, la crise a provoqué une hausse de la demande d’aide alimentaire parce que certaines personnes n’avaient plus suffisamment de ressources pour se nourrir. L’entreprise enVie, elle-même touchée par la crise, a alors lancé, avec d’autres acteurs du secteur de l’économie sociale, le projet Robin Food. L’idée était de récupérer les surplus de légumes des agriculteurs pour les transformer en soupe et de distribuer ensuite cette soupe via les banques alimentaires et les épiceries sociales. En moins de deux semaines, cette reconversion a été mise sur pied, ce qui a permis à l’entreprise enVie de redémarrer ses activités en pleine crise. Les entreprises sociales peuvent donc faire preuve de souplesse et innover pour faire face à la crise actuelle.