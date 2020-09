Parlons Business : L’économie sociale face à la crise sanitaire sur Auvio

La crise sanitaire que nous traversons a mis en lumière les fragilités de l’économie mondialisée. C’est l’occasion de se pencher sur l’économie sociale, un secteur qui est à mi-chemin entre, d’une part, le privé, où la finalité de dégager des bénéfices domine, et, d’autre part, le public, où les recettes sont redistribuées à l’ensemble de la population. Dans l’économie sociale, on fait des profits mais avec un but social ou environnemental. Ces entreprises sont actives sous forme de coopératives, de sociétés à finalité sociale, d’associations ou encore de fondations. En Belgique, ce secteur représente tout de même 10 % de tout l’emploi salarié, c’est-à-dire quasiment 400.000 équivalents temps plein. Comme d’autres entreprises, les entreprises sociales ont évidemment été durement frappées par la crise sanitaire. Mais grâce à son ancrage local, l’économie sociale résiste mieux à la crise que l’économie traditionnelle, très dépendante des échanges commerciaux à l’échelle mondiale. Ça ne veut évidemment pas dire que toutes les entreprises sociales ont échappé à la crise économique. Comme nous le verrons demain, les autorités ont aussi dû soutenir ce secteur.