Parlons Business : La digitalisation et les banques sur Auvio

En 2007, le patron d’une banque en ligne active en Belgique déclarait dans la presse que le secteur bancaire serait bouleversé dix ans plus tard. Et en effet, l’ensemble des banques dites traditionnelles ont dû opérer une transformation numérique à marche forcée pour rester en phase avec les nouveaux besoins de leurs clients. Mais aujourd’hui, on peut dire que les banques belges sont bel et bien prêtes pour la nouvelle ère digitale. D’après des chiffres qui viennent d’être publiés par Febelfin, la fédération financière belge, on recensait près de 14 millions d’abonnements à des services bancaires en ligne à la fin de l’année dernière. Parmi ces services, la banque mobile, c’est-à-dire accessible via les smartphones et tablettes, connaît une croissance impressionnante. Fin 2019, on comptait déjà plus de 8 millions d’abonnements à des services de banque mobile, un chiffre impressionnant quand on sait que ces services n’existaient pas il y a dix ans. La croissance a été particulièrement rapide au cours des cinq dernières années, ce qui démontre que les clients des banques sont de plus en plus demandeurs de services qui intègrent les nouvelles technologies numériques. La crise sanitaire a aussi contribué à une utilisation accrue des nouveaux modes de paiement, en particulier les paiements sans contact. Le recours à la banque digitale est donc plus que jamais d’actualité.