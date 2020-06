Parlons Business : Passer au numérique oui, mais attention à la sécurité ! sur Auvio

La transformation numérique des entreprises est nécessaire mais pas à n’importe quel prix. Il n’est pas question de sacrifier les investissements nécessaires dans la sécurité informatique. Le Règlement général de protection des données, en abrégé RGPD, exige que les entreprises soient capables de garantir la confidentialité et l’intégrité des données personnelles en leur possession. Classiquement, il peut s’agir des données de facturation des clients, d’adresses de parties prenantes de l’entreprise ou encore de coordonnées de membres du personnel. Automatiser le traitement de toutes ces données présente des avantages énormes au point de vue des coûts et du temps consacré à ces opérations. Mais il ne faut, en aucun cas, que ces avantages occultent la nécessité de prendre des mesures appropriées pour garantir la protection de ces données. Heureusement, la Belgique est un bon élève en matière de sécurité informatique. Notre pays se classe à la cinquième place en Europe dans ce domaine. Mais ce n’est pas une raison pour baisser la garde car les pirates informatiques ne se reposent jamais. L’an dernier, les autorités belges ont recensé trois fois plus de déclarations de piratages informatiques que l’année précédente. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement vulnérables en cas de faille de sécurité. Dans leur processus de digitalisation, elles doivent donc veiller à intégrer en permanence ce souci de sécurité informatique dans leurs projets.