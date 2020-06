Parlons Business : Le virage numérique des ressources humaines sur Auvio

La crise sanitaire a conduit beaucoup d’entreprises à recourir au télétravail. Les experts des ressources humaines pensent que, même quand la situation sanitaire sera complètement rétablie, il restera quelque chose de cette période inédite dans les relations entre les employeurs et les travailleurs. Compte tenu des expériences acquises durant le confinement, le télétravail sera certainement plus utilisé à l’avenir. Par ailleurs, la présence au bureau devra présenter une véritable plus-value pour la réalisation du travail. Pour les gestionnaires des ressources humaines, la crise sanitaire devrait aussi constituer un coup d’accélérateur dans la digitalisation des tâches. Les outils numériques de gestion des effectifs, les programmes informatiques pour l’organisation des congés ou encore les formations à distance sont appelés à se généraliser. Pour accompagner les entreprises dans ce nouvel aspect de leur transformation numérique, les secrétariats sociaux, qui fournissent des services de gestion administrative dans les relations entre employeurs et travailleurs, ont eux aussi investi dans leur digitalisation. Dans les prochains mois, le secteur des ressources humaines connaîtra donc lui aussi l’effet d’accélérateur de la transformation numérique lié à la crise sanitaire.