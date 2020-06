Parlons Business : La digitalisation dans l’enseignement en période de confinement sur Auvio

Ces derniers mois, la digitalisation a apporté beaucoup de solutions aux problèmes posés par le confinement. C’est notamment le cas dans l’enseignement, même si les outils en ligne ne sont pas encore près de remplacer les cours à l’école ou dans le supérieur. Mais il n’empêche que de nombreux élèves et étudiants se sont rapidement familiarisés avec des applications informatiques durant la crise. Il a aussi fallu équiper, dans l’urgence, des milliers de familles qui ne disposaient pas encore d’ordinateurs. Les enseignants ont dû s’adapter pour proposer à leurs élèves des révisions des matières déjà enseignées à l’école. Dans le supérieur, des cours ont été donnés par vidéoconférence et des examens en ligne ont aussi été organisés. En quelques semaines à peine, le confinement a imposé un basculement complet vers le numérique qu’on n’aurait jamais imaginé quelques mois plus tôt. Il y a eu beaucoup de débats sur la manière dont les activités scolaires et universitaires à distance ont été organisées. Mais au point de vue pratique, cette période a prouvé que l’enseignement pouvait, lui aussi, avancer vers une plus grande transformation numérique. La digitalisation de la société passe aussi par celle de son enseignement. D’autant plus que de nouvelles compétences numériques sont de plus en plus régulièrement exigées sur le marché du travail. L’enseignement pourrait donc lui aussi transformer les problèmes dus à la crise sanitaire en opportunités.