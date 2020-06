Parlons Business : Quand le défi du numérique répond à celui de la crise sanitaire sur Auvio

La crise sanitaire a rendu les nouvelles technologies encore plus indispensables, on l’a dit et répété. Systèmes de traçage, interfaces de télétravail, nouveaux moyens de communication : tous ces outils numériques connaissent un essor sans précédent. Voici encore un bon exemple de la spectaculaire percée des solutions technologiques au cours des derniers mois. L’entreprise belge Rombit, spécialisée dans les solutions numériques pour l’industrie maritime, a récemment développé un instrument original pour permettre aux entreprises de fonctionner de manière optimale après le confinement. Il s’agit d’un bracelet électronique qui permet de garantir une distanciation physique suffisante entre les travailleurs, par exemple sur un grand chantier. Ce bracelet émet un signal à l’approche de celui d’un collègue. Il permet aussi une traçabilité en cas de contamination d’un travailleur, pour vérifier qui a été en contact avec lui. D’abord testé au port d’Anvers, ce système est déjà demandé par plusieurs centaines d’entreprises. Pour Rombit, le succès de cette technologie est aussi une excellente vitrine qui lui permettra de proposer ses autres services, notamment dans la planification et la sécurité des travailleurs. Ce type de solutions numériques pourrait donc recevoir un coup d’accélérateur. Plus que jamais, si la crise sanitaire est un problème, elle peut aussi devenir une opportunité...