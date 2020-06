Parlons Business : La facturation électronique permettrait d’économiser des milliards d’euros sur Auvio

Comme nous l’avons évoqué hier, les flux papiers sont encore trop nombreux dans les entreprises. Parmi les solutions numériques pour y remédier, la facturation électronique pourrait rapidement s’imposer en Belgique. Le ministre des Finances, Alexander De Croo, a plaidé pour une future obligation générale de la facture électronique dans notre pays. L’Italie applique déjà un tel système, ce qui lui a permis d’augmenter sensiblement ses recettes de TVA. Des chercheurs ont conclu qu’à l’échelle de la Belgique, une application généralisée de la facture électronique permettrait d’économiser près de trois milliards et demi d’euros. En plus de cette économie, la facturation électronique présente plusieurs autres avantages, comme un archivage automatique, une limitation des manipulations et donc un risque d’erreur considérablement réduit, ou encore une réduction des délais de paiement. Et bien entendu, une utilisation généralisée des factures électroniques permettrait de lutter bien plus efficacement contre la fraude. Malgré tous ces avantages, sur plus d’un milliard de factures envoyées chaque année en Belgique, moins de 10 % passent par la voie électronique. Si nos entreprises veulent réaliser des économies et se faciliter la tâche, voilà donc un autre tournant numérique à ne pas manquer.