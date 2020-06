Parlons Business : Encore trop de flux papier dans les entreprises belges sur Auvio

A notre époque, ça peut sembler incroyable mais une grande majorité d’entreprises fonctionnent encore avec des flux de documents administratifs en papier. Les outils numériques ne manquent pourtant pas. Il existe des logiciels dédiés à la comptabilité, à la gestion des ressources humaines ou encore aux relations avec la clientèle. Mais bon nombre d’entreprises continuent à conserver leurs informations financières sous forme de documents papiers. Les factures, les preuves de frais professionnels et autres justificatifs divers sont encore souvent conservés dans des cartons qui devront être dépouillés manuellement par les comptables des entreprises. Compte tenu de la crise sanitaire, il faudrait pourtant supprimer autant que possible ces manipulations et ces flux papiers. Passer à une numérisation complète de ces informations financières permettrait aussi aux entreprises d’avoir une meilleure visibilité sur leur état de santé économique. Par exemple, un risque de problème de liquidité pourrait être identifié plus tôt, ce qui permettrait à l’entreprise concernée d’éviter des difficultés ultérieures. Les outils numériques représentent aussi un atout au moment de la recherche de financement. Présenter des données financières instantanées contribue à gagner la confiance des créanciers. En cette période de crise économique, la transformation numérique présente donc bien des atouts qui devraient faire réfléchir plus d’un entrepreneur.