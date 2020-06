Parlons Business : Des obstacles à la transformation numérique en Europe sur Auvio

Avec la crise sanitaire, le recours aux nouvelles technologies a augmenté considérablement. Pourtant, en matière de transformation numérique, les entreprises européennes sont à la traîne par rapport à leurs concurrentes américaines. C’est le constat que dresse la Banque européenne d’investissement. La BEI a mené une enquête pour vérifier le degré de préparation des entreprises à la nouvelle ère numérique. Les résultats sont éloquents : en Europe, seules deux entreprises sur trois ont déjà adopté une nouvelle technologie numérique alors qu’aux États-Unis, plus de trois quarts des entreprises ont déjà réalisé cette avancée technologique. Ce qui peut expliquer ce retard, c’est la tailles des entreprises. Le rapport de la BEI constate que plus une entreprise est grande, plus elle investit dans les technologies numériques. Et comme l’Europe compte une proportion plus importante de petites entreprises que les États-Unis, l’investissement dans le numérique y est plus faible. Pour rattraper ce retard, la Banque européenne d’investissement exhorte les dirigeants européens à promouvoir les technologies numériques dans le monde de l’entreprise, à unifier les marchés sur lesquels les entreprises sont actives et à développer les formations dans le domaine des technologies numériques. Pour être parfaitement préparées à la nouvelle ère numérique, les entreprises européennes ont donc encore beaucoup de travail.